شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديموقراطية تدعو واشنطن لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه الأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت قوات سوريا الديموقراطية، واشنطن لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه الأكراد، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية".

وواصل الجيش التركى، صباح اليوم السبت، القصف العنيف على مدينتى رأس العين وتل أبيض فى سوريا، وذلك فى رابع أيام العدوان التركى على سوريا.

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وكانت الدولة المصرية أدانت بشكل موسع، السلوك العدواني التركي ضد سوريا، وحذرت كثيرا من السلوك التوسعى العدواني التركي ضد سوريا في أكثر من محفل دولي.