شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب وزراء الخارجية العرب فى بيانهم الختامى الصادر عن اجتماعهم الطارئ بجامعة الدول العربية بالقاهرة، باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا، نتيجة عدوانها على الأراضى السورية والشعب السورى.

أكد البيان الختامى لاجتماع وزراء الخارجية العرب، أن اعتداء تركيا على سوريا يمثل تهديدا لأمن المنطقة، مشددا على ضرورة تحميل تركيا مسئولية أى عودة للتنظيمات الإرهابية.

وأضاف البيان الختامى للاجتماع وفق ما ذكره الأمين العام لجامعة الدول العربية فى مؤتمر صحفى، أنه سوف يتم مطالبة مجلس الأمن للقيام بدوره بوقف العدوان التركى على سوريا.

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وجاء فى البيان الختامى، النظر فى اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا ردا على عدوانها على سوريا.