أخبار مصر

وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب وزراء الخارجية العرب فى بيانهم الختامى الصادر عن اجتماعهم الطارئ بجامعة الدول العربية بالقاهرة، باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا، نتيجة عدوانها على الأراضى السورية والشعب السورى.

أكد البيان الختامى لاجتماع وزراء الخارجية العرب، أن اعتداء تركيا على سوريا يمثل تهديدا لأمن المنطقة، مشددا على ضرورة تحميل تركيا مسئولية أى عودة للتنظيمات الإرهابية.

وأضاف البيان الختامى للاجتماع وفق ما ذكره الأمين العام لجامعة الدول العربية فى مؤتمر صحفى، أنه سوف يتم مطالبة مجلس الأمن للقيام بدوره بوقف العدوان التركى على سوريا.  

Advertisements

وجاء فى البيان الختامى، النظر فى اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا ردا على عدوانها على سوريا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا