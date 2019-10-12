شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الأعمال التنفيذية فى السعودية، بناء أعلى مصلى معلق فى العالم، بمكة المكرمة، غرب السعودية، ويبلغ ارتفاعه 161 مترًا.

المصلى المعلق

ووفقا للحساب الرسمى لـ"مشاريع السعودية"، يصل ارتفاع المصلى 161 متراً، ويطل على الكعبة المشرفة، وتبلغ مساحته أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصل، ومن المتوقع انتهاء التشطيبات النهائية خلال الفترة المقبلة تمهيداً لافتتاحه.



رسم المصلى المعلق

من جانبه قال المهندس الاستشارى أنس صالح صيرفى، رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، فى بيان له، اليوم، إنه تم البدء فى تنفيذ أعلى مصلى معلق فى العالم بارتفاع 161 متراً، وبإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعى وبصرى مع جماعة المسجد الحرام.

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وأضاف أن المصلى المعلق سيتم إنشاؤه ضمن برج جبل عمر العنوان، وهو على محور المشاة الرئيس المؤدى إلى محطة قطار الحرمين، عبر مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازى، وينتهى بساحة الحرم الشريف، ويقع المصلى على جسر يربط بين برجيْن توأمين فى المنطقة المحيطة بالحرم المكى الشريف.

ومن المقرر أن يحتضن طريق الملك عبد العزيز، بمكة المكرمة، ممشى بطول ثلاثة كيلومترات، وثلاث محطات مترو تربط بين ساحة الحرم ومسجد الملك عبد الله، ومحطة قطار الحرمين التى تنطلق إلى مطار جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومن ثم إلى المدينة المنورة.