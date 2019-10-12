شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية تدين العدوان التركى على سوريا، موضحا أن تركيا تسعى إلى تغيير كبير فى طبيعة السكان بهذه المنطقة التى بدأت الاعتداء عليها.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته فى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم، أن أمن سوريا جزء من الأمن القومى العربى، مطالبا تركيا بوقف العمليات العسكرية وسحب قواتها من الأراضى السورية، ونحملها المسئولية كاملة عن هذا العدوان الخطير.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه نرفض الضغط على العالم بورقة اللاجئين، وأن العدوان التركى يهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضى السورية، متابعا: "أحث مجلس الأمن التدخل وضرورة التوصل إلى اتفاق دولى لإدانة هذا العدوان التركى على سوريا ووقفه فورا".

وأشار أحمد أبو الغيط إلى أن تركيا تسعى إلى اقتلاع السكان من الأراضى الذين اعتدى عليها، مشددا على أن تركيا تسعى إلى غزو واحتلال هذه المناطق، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى نزوح ما يقرب من 300 ألف مواطن، وسط مخاوف من تطهير عرقى فى هذه المنطقة.

وواصل الجيش التركى، صباح اليوم السبت، القصف العنيف على مدينتى رأس العين وتل أبيض فى سوريا، وذلك فى رابع أيام العدوان التركى على سوريا.

وكانت الدولة المصرية أدانت بشكل موسع، السلوك العدوانى التركى ضد سوريا، وحذرت كثيرا من السلوك التوسعى العدوانى التركى ضد سوريا فى أكثر من محفل دولي.

































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