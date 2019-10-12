شكرا لقرائتكم خبر عن "إدارية تونس" تتلقى 11 طعنا فى الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تلقت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية حتى مساء أمس الجمعة ، 11 ملف طعن في نتائج الانتخابات التشريعية، التى تصدرت الفوز فيها حركة النهضة ، وفق موقع موازييك التونسى.
جاءت الطعون مقدمة من حزب الخيار الثالث وحركة مشروع تونس ، وحركة نداء تونس، وقائمة مستقلة (أمل الجريد)، و حركة تحيا تونس، إلى جانب طعون مقدمة من قائمة مستقلة( اسود الوطن)، وطعون أخرى مقدمة من قائمة مستقلة (حزب صوت الفلاحين).
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت الأربعاء عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، ووتصدرت حركة "النهضة" الإسلامية النتائج بحصولها على 52 مقعدا في البرلمان، فيما حل حزب "قلب تونس" بزعامة نبيل القروي في المرتبة الثانية بـ38 مقعدا.
كانت هذه تفاصيل خبر "إدارية تونس" تتلقى 11 طعنا فى الانتخابات التشريعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.