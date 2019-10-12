شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الختامى لوزراء الخارجية العرب: إجراءات ضد تركيا ردا على عدوانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البيان الختامى لاجتماع للوزراء العرب، أن اعتداء تركيا على سوريا يمثل تهديدا لأمن المنطقة، مشددا على ضرورة تحميل تركيا مسئولية أى عودة للتنظيمات الإرهابية.

وأضاف البيان الختامى للاجتماع وفق ما ذكره الأمين العام لجامعة الدول العربية فى مؤتمر صحفى، أنه سوف يتم مطالبة مجلس الأمن للقيام بدوره بوقف العدوان التركى على سوريا.

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وجاء فى البيان الختامى، النظر فى اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا ردا على عدوانها على سوريا.