قطر تشق الإجماع العربي لحل أزمة سوريا وتتحفظ على بيان وزراء الخارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيما يعد إثباتا رسميا لدورها في تعقيد كل المشاكل العربية، والوجود داخل الجامعة العربية لمكافحة حل مشاكل الشعوب، أعلن وزير الخارجية العراقى، أن قطر والصومال تتحفظان على البيان الختامى لوزراء الخارجية العرب، بشأن أزمة العدوان التركي على سوريا. جاء ذلك فى الجلسة الختامية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب.

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