‏‫الداخلية تُحصل مليار جنيه قيمة قضايا كهرباء وكسب غير مشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 47 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، مليار و 175 مليون جنيه قيمة كسب غير المشروع وغسيل أموال خلال حملات في المحافظات على مدار أسبوع.

وضمت، ضبط "65616" قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد "47,282,206" جنيه.

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في مجال قضايا التهرب الضريبي: ضبط "975" قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها: "130" حالة ضرائب عامة، وكذا كشف "58" حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، "38" قضية في مجال الجمارك، "6" قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 311 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 122 حالة تحر مدين ولجان فحص، وتنفيذ 310 حكم قضائي، بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا 1,164,735,750 مليار ومائة وأربعة وستون مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون جنيهاً، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وفي مجال جرائم الأموال العامة: أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا متنوعة ففي مجال جرائم الأموال العامة "الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي -احتيال مصرفي -كسب غير مشروع". بقيمة بلغت 11,688,025 أحد عشر مليوناً وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً وخمسة وعشرون جنيهاً مصرياً، 53,090 ثلاثة وخمسون ألفاً وتسعون عملات أجنبية مختلفة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.