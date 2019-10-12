بعد مداهمة "السحر والجمال".. ضبط 20 تشكيل عصابي و800 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

داهمت قوات الشرطة، عددًا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال، بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 82 متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على 7 قطع سلاح ناري، عبارة عن "6 فرد محلى، 8 طلقات نارية مختلفة الأعيرة، و3 قطع أسلحة بيضاء، و13 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو 4,550 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 350 جرام لمخدر الحشيش– 235 جرام لمخدر الهيروين- 96 قرص مخدر)، وتنفيذ 3892 حكم قضائي متنوع، وضبط 1446 قضية متنوعة أخرى.

واستهدفت قوات الشرطة الأسلحة غير المرخصة ونجحت ـ خلال أسبوع ـ في ضبط 804 قطعة سلاح ناري، ( جرينوف - 2 رشاش- 70 بندقية آلية – 143 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 59 طبنجة – 529 فرد محلي الصنع – 1990 طلقة مختلفة الأعيرة – 1538 قطعة سلاح أبيض).

ولاحقت قوات الشرطة الهاربين من الأحكام ونجحت في تنفيذ 408699 حكم قضائي، 1248 قضية متنوعة.

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واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية، وضبطت 20 تشكيل عصابي ضموا 60 متهما، ارتكبوا 97 حادث سرقة متنوع، وضبط 142 قضية أحداث، و13761 قضية مرافق عامة، وإعادة 12 سيارة مُبلغ بسرقتها.

ونجحت أجهزة الأمن في كشف غموض 51 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة"، تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 71 متهما.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 247133 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 36964 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 241 قيادة تحت تأثير مخدر، 6274 موقف عشوائي، 547 طمس وبدون لوحات معدنية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.