ضبط 30 كيلو حشيش و85 كيس "شابو" بحوزة 3 أشخاص بحلوان ودار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمنطقتي حلوان ودار السلام.

كانت قوة أمنية من قسم شرطة حلوان تمكنت من ضبط عاطل، حال استقلاله سيارة ملاكي في منطقة سكنه، وبحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام، طبنجة، 2 طلقة نارية، مبلغ مالي، هاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته 85 كيس، وبداخلهم كمية من مخدر الشابو، وزنت 850 جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته 27 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 6 آلاف قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتفين محمول، طبنجة صوت، 3 طلقات، ميزان حساس.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.