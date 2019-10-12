الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة الدينية تغادر مطار سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادرت مطار سانت كاترين اليوم السبت، الوفود المشاركة في الدورة الخامسة لاحتفالية ملتقي الأديان تحت شعار "هنا نصلي معا" الذي عقد بمدينة سانت كاترين، في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدنى، بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر بكافة أنشطتها بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والجهات المعنية.

ووزع فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات بمطار سانت كاترين، هدايا تذكارية علي الوفود ، وتسهيل كافة إجراءات السفر، والذي يأتي وفقا لتوجيهات وزارة الطيران في تقديم أوجه الدعم للوفود المشاركة، والعمل على خروج الملتقى بصورة عالمية مشرفة تليق بمكانة مصر الحضارية والتاريخية وإرسال رسالة سلام إلى العالم أجمع لترسيخ مفهوم تسامح الأديان.

أرسل ملتقى سانت كاترين التسامح الديني رسالة سلام لكل العالم من البقعة المباركة الوادي المقدس طوى، الذي عقد بوادي الراحة وسط جبال سانت كاترين، بعد ما أضاءت الأنوار كلمات تحيا مصر وشعار الهلال مع الصليب والتسامح الديني جبال سانت كاترين الشامخة.

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال احتفالية ملتقى الأديان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاحتراب والاقتتال.​