نقيب المعلمين : دورنا مواجهة تيارات الهدم الظلامية وحروب الجيل الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي"

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إننا نتطلع إلى المستقبل بكل عزيمة قوية لمقاومة كل تيارات الهدم الظلامية، وباعتبارنا مسؤولون عن تربية النشء، نحمل لواء حماية أبنائنا من حروب الجيل الرابع وبالأخص التي تستهدف شعوبنا العربية.

وأضاف خلال اجتماعات الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب المنعقدة بالقاهرة، اليوم: "وفي ظل الصراعات القائمة والتي تقوم عليها دول تستهدف المجتمع العربي، يتزايد دور المعلم في كشف قوى الشر التي تستهدف أبنائنا، وهو الأمر الذي يمثل دورا أكبر للمعلم الذي يشكل وعي أبنائنا فيما يخص القوى التي تستهدف أوطاننا وتوعيتهم لبناء أوطاننا.

وتابع أن قضية تعليم أبناء اللاجئين العرب يجب أن تحظى بأهمية بالغة، وأن ندرك أن جميع الدول العربية التي تستقبلهم تبذل جهودا كبيرة صحية وثقافية وتعليمية لتقديم كل سبل الراحة لهم.

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وتوجه الزناتي بالشكر للقيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي لما تقدمه للاجئين العرب دون مخيمات أو معسكرات، مرورا بسكن لائق وتعليم وامتيازات تنطبق على المواطن المصري، كما تزيد مصر في خدماتها للطلاب السوريين بإعفائهم من المصروفات الدراسية وتوفير الوجبات الدراسية لهم.

وواصل: يجب أن نعمل كمنظمات عربية للتصدي للأمية التي تعتبر تربة خصبة للأفكار المتطرفة ويجب أن ننتبه إلى أن منظمة اليونسكو حذرت من ارتفاع نسبة الأمية بين الأطفال في الوطن العربي.

واستطرد: يجب أن نعمل على تيسير إجراءات التعليم ومعادلة الشهادات العامة لطلابنا في كل الدول العربية، وقد حان الوقت ليعبر طلابنا الحدود في الوطن العربي بشهادات معترف بها، وتبنى اتحاد المعلمين العرب ملف استكمال الطلاب العرب لشهاداتهم في دول عربية أخرى، وندعو وزراء التعليم العرب للاهتمام بهذا الملف.