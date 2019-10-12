أخبار مصر | الليلة.. عدوان أردوغان على الأراضي السورية ببرنامج 'مصر النهاردة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. عدوان أردوغان على الأراضي السورية ببرنامج 'مصر النهاردة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، حلقة خاصة عن العدوان التركي على الأراضي السورية.

ويستعرض ضيوف الحلقة تداعيات هذا العدوان على الشعب السوري، وأن العدوان فرصة سانحة لعودة التنظيمات الإرهابية، والموقف الدولي منه.

وتستضيف الحلقة اللواء نصر سالم رئيس هيئة الاستطلاع بالقوات المسلحة الأسبق، وكرم سعيد محمد الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور محمد عزالعرب رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

البرنامج تقديم أحمد سمير وريهام الديب، ويُذاع في العاشرة مساءً، على شاشة القناة الأولى.