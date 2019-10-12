أخبار مصر | أمين القومية لمرضى السكر: تدريب 600 طبيب للعمل بحملة التهاب الأعصاب الطرفية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين القومية لمرضى السكر: تدريب 600 طبيب للعمل بحملة التهاب الأعصاب الطرفية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور هشام الحفناوي، أمين عام اللجنة القومية لعلاج مرض السكر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستطلق بالتعاون مع حملة "احساسك نعمة" برنامجاً تدريبياً لقرابة 600 طبيب من مختلف محافظات الجمهورية، كنواة لنشر الأدلة الإرشادية على أكبر عدد ممكن من شباب الأطباء، موضحاً أن الخزانة العامة للدولة لن تتحمل أي تكلفة مالية جراء تنفيذ "التدريب"، ولكن الشركة الممولة لعمل "احساسك نعمة".

وأضاف "الحفناوي"، خلال كلمته بمؤتمر الحملة القومية للتوعية بمرض التهاب الأعصاب الطرفية "احساسك نعمة"، للإعلان عن: "أول خطوط استرشادية مصرية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية" والتى وضعها 18 أستاذًا مصريًا فى تخصصات المخ والأعصاب والغدد الصماء، وتم نشرها فى إحدى المجلات الطبية العالمية المتخصصة فى أمراض السكري، دعما لمبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض غير السارية "المزمنة"، وتحت رعاية وزارة الصحة، أن البرنامج التدريبي من شأنه أن يجعل الأطباء يكتشفون المرض في مرحلة مبكرة منه، وأنه سيتم توزيع الأدوات التي ستساعد الأطباء على التشخيص، وتعريفهم بالأدلة الإرشادية.

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يذكر أن حملة احساسك نعمة بدأت منذ أكثر من عام تحت رعاية وزارة الصحة المصرية، ونفذت عددا من قوافل التوعية والكشف وعلاج مرضى التهاب الأعصاب الطرفية بالمجان، وهو المرض الذي يصيب نسبة كبيرة من مرضى السكرى.

كانت وزيرة الصحة والسكان قد أطلقت "احساسك نعمة" منذ عدة أشهر، بالتعاون مع شركة إيفا فارما، إحدى الشركات الوطنية المصرية الرائدة في مجال صناعة وتوزيع الدواء بالتعاون مع بعض المؤسسات والجمعيات المصرية المهتمة بشئون المرض، وهي الحملة التي نجحت في تحقيق أكثر من المستهدف منها من حيث عدد المرضى الذين تم الكشف عليها، وصرف العلاج لهم بالمجان، إلا ان "الحملة" تواصل عملها ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتُقدر إحصاءات "احساسك نعمة"، عدد المصابين بالتهاب الأعصاب الطرفية في مصر بأكثر من 10 مليون مريض، من بينهم 6.5 مليون مريض مصابين به كأحد مضاعفات مرض السكر، حيث يُقدر عدد المصابين به من الشريحة الأخيرة بنحو 70% من مرضى السكر من النوع الثاني.