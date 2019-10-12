أخبار مصر | الجيزة تقضي على 2063 كلبًا ضال بمحيط المدارس والشوارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تقضي على 2063 كلبًا ضال بمحيط المدارس والشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع الوحدات المحلية، عدة حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بكافة الميادين والشوارع، من خلال لجان المكافحة من أطباء الصحة العامة، وذلك بالمرور الدوري على كافة الاحياء والمراكز والمدن لفحص الشكاوى الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن والبوابة الالكترونية بمجلس الوزراء، وكافة الجهات الحكومية وأسفرت الحملات عن القضاء على 2063 كلبا ضال يثير الذعر للمواطنين وذلك خلال الشهر الماضي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة مكافحة الكلاب الضالة بجميع الأحياء والمراكز والمدن حفاظا على أنن وسلامة المواطنين، ولكثرة الشكاوى التى يتم تلقيها من المواطنين لزيادة أعداد الكلاب الضالة بالشوارع مما يهدد سلامة المواطنين، بالإضافة الى وجود حالات عقر ادمى ببعض المناطق بالمحافظة.

ومن جانبة اشار الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، أنه بناءا على توجيهات اللواء المحافظ تم شن حملات للقضاء على الكلاب الضاله من محيط المدارس، حفاظاً على سلامه ابناءنا الطلاب، وذلك خلال الاسبوع الماضي، حيث اسفرت عن مكافحة عدد 302 كلب ضال، وذلك من خلال اللجان التى تم تشكيلها لمكافحة الكلاب بمحيط المدارس باحياء الدقى والعجوزة والهرم والعمرانية و شمال ووسط وجنوب الجيزة، مؤكداً ان المديرية تستقبل يوميا شكاوى من المواطنين بشان مكافحة الكلاب الضاله وما تسببه من ذعر.

