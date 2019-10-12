أخبار مصر | مصرية تحصل على 45 ألف جنيه متجمد معاشها المتأخر باليونان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرية تحصل على 45 ألف جنيه متجمد معاشها المتأخر باليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا-اليونان، استطاع عودة معاش مواطنة مصرية تأخر تحويله للقاهرة لمدة 7 أشهر، بإجمالي 2543 يورو، أي ما يوازي 45 ألف جنيه مصري تقريبا.

وكان الوزير قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي، ببحث أسباب تأخر صرف معاش المواطنة المصرية "أمال.ر"، الذي توقف منذ مارس الماضي.

وقام على الفور المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد، بعقد عدة اجتماعات مع إدارة المعاشات اليونانية لمدة ثلاث أشهر متتالية لحثهم علي تحويل المعاش الخاص بالمواطنة، والذى كان متوقفًا منذ 7 أشهر، وأرجع ذلك بسبب التغيير الذى جري فى الحكومة اليونانية، مما أدى لتغيير بعض من الموظفين بالجهات الحكومية، وتطلب ذلك بعض الوقت لمعرفة ظروف حالات المعاشات ومراجعة الأوراق الخاصة بهم والاستفسار عن كل شخص، ليس للمصريين فقط إنما كل الجنسيات التى يتم تحويل معاشاتهم لبلدانهم، بل لكل أصحاب المعاشات فى اليونان.

وقام المستشار العمالي بمتابعة إرسال معاش المواطنة "أمال.ر" بإجمالي مبلغ 2543 يورو، أي ما يوازي 45 ألف جنيه مصري تقريبا، وتم استلام رسالة من المواطنة المذكورة تفيد تحويل المبلغ.