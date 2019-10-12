أخبار مصر | 'الصحفيين العرب' يدين العدوان التركي الغاشم على سوريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب' يدين العدوان التركي الغاشم على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، الهجوم الوحشي التركي على الأراضي السورية، مؤكدًا أنه أمر نتج عنه فرار عشرات الآلاف من السكان السوريين، كما نتج عنه كثير من الضحايا خاصة الأطفال والنساء.

وقال الاتحاد في بيان له، إنه يعتبر هذا الهجوم التركي الغاشم، اعتداءً صارخًا على السيادة السورية، ويتنافى تماما مع قواعد القانون الدولي.

وأضاف أن جامعة الدول العربية أدانت هذا العدوان، وقررت عقد اجتماع طارئ لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث هذا العدوان الوحشي على أراضي دولة شقيقة.

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وأكد الاتحاد أن مجلس الأمن عقد اجتماعًا لبحث هذا الهجوم الغادر الذي أدى إلى نزوح آلاف المدنيين السوريين، وأصدرت الخارجية السورية بيانًا أدانته فيه.

وتابع البيان: "هذا العدوان يُشكل انتهاكًا صارخًا وفاضحًا للقانون الدولي، وخرقًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تؤكد جميعها على احترام وحدة وسيادة سوريا".

وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع الشعب السوري الشقيق ، معتبرًا هذا العدوان تهديدًا خطيرًا لوحدة التراب السوري، داعيًا كافة المنظمات الإعلامية الدولية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان، إلى إدانته وبشدة.

