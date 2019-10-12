أخبار مصر | وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان عدداً من المنشآت الشبابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان عدداً من المنشآت الشبابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناءعلى هامش مشاركتهم في إحتفالية "هنا نصلي معا" بمدينة سانت كاترين، عددًا من المنشآت الشبابية وتشمل ملعبين نجيل صناعي خماسي مضاء بشكل كامل، وكذلك معرضًا للفنون التشكيلية للوزارة، كما قاما بزيارة معسكر الدراجات بسانت كاترين.

ووجه وزير الرياضة الشكر ل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على الجهود المبذولة بالمساهمة مع الوزارة من أجل الارتقاء بالبنية التحتية الإنشائية الرياضية بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدا أن المحافظة باتت واحدة من أفضل المحافظات الساحلية جذبًا للسياحة الرياضية، وخاصة مدينة شرم الشيخ التي أصبحت محط أنظار الاتحادات الدولية لإقامة البطولات الدولية الكبرى.

وأضاف "صبحي" أن مدينة سانت كاترين أصبحت من المدن العالمية جذبًا للسياحة الدينية، لافتًا الي أن وزارة الرياضة بدأت تستثمر تلك المدينة التاريخية العريقة في إقامة الأنشطة الشبابية والرياضية.

وأوضح "صبحي" بأن الوزارة لديها خطة تتضمن عددا من المشروعات والبرامج التي ستنفذ في كل المحافظات الحدودية والتي تهدف الي زيادة عدد الأنشطة، وتحقيق مشاركة أكبر لشباب تلك المحافظات.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي قد شارك في انطلاق ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان بحضور ٧ وزراء و٣٢ سفيرًا.

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ويأتي الملتقي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت احتفالية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هيا نصلي معا" والتي نظمتها محافظة جنوب سيناء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وشارك في الملتقي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

بالإضافة الي مشاركة ٣٢ سفيرا منهم سفراء دول الدنمارك،ايرلندا،اليونان، فنلندا، سويسرا، الاتحادالأوروبي، جورجيا، كولومبيا، اليابان، بولندا، النمسا، صربيا، فرنسا، بلجيكا، ارمينيا، مالطا، المغرب، كازاخستان، الكاميرون، عمان.

وشارك الوزراء في افتتاح استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد تطويرها وإضافة بعض المتعلقات الخاصة والمقتنيات التي كان يستخدمها السادات.

