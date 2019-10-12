أخبار مصر | مبادرة "عنينك في عنينا" تنجح في الكشف على 800 مواطن بالأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة "عنينك في عنينا" تنجح في الكشف على 800 مواطن بالأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى والتى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، تحت رعاية مجلس الوزراء، قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بالمجان بقرية العديسات بمركز الطود بمحافظة الأقصر.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير، إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 800 مواطن، تم تحويل242 حالة لأجراء عمليات، وأخذ مقاييس نظارات ل 320 حالة تمهيدا لتسليمها لهم، كما تم توزيع 271 عبوة قطرات للعيون، مضيفا أن عنيك فى عنينا مستمرة فى جميع محافظات مصر، وتتحمل المؤسسة والشركة كافة التكاليف للكشف والعلاج، ولا يتحمل المواطنين البسطاء شيئ.

من جانبها أوضحت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذى لمبادرة عنيك فى عنينا، أن المبادرة أجرت 200 عملية جراحة عيون مختلفة الأهالي بالاقصر تنوعت بين مياة بيضاء، وظفرة، وياج، كما أجرت 20 عملية زرع قرنية لغير القادرين من قرى ومراكز الأقصر أيضا، حيث تصل تكلفة العملية الواحدة 30 الف جنية.

وأشارت د. شيماء صبري إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من المبادرة فى جميع أنجاء الجمهورية أكثر من 160 الف مواطن منذ انطلاقها، وإجراء 14800 عملية جراحة عيون مختلفة لغير القادرين، كما تم إجراء 250 عملية زرع قرنية، وتوزيع أكثر من 60 الف نظارة طبية عالية الجودة للحالات المستحقة وفقا للتشخيص أثناء القوافل