أخبار مصر | وزير النقل يبحث تنشيط حركة التجارة مع الأردن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يبحث تنشيط حركة التجارة مع الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال زيارته العاصمة الأردنية عمان التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اليوم السبت رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز، وحضر اللقاء وزير النقل الأردني المهندس انمار الخصاونة والسيد عبدالله لعيبي وزير النقل العراقي وسفير مصر بالاردن السفير شريف كامل، والسفيرة صفية السهيل سفيرة العراق بالأردن

هدف اللقاء:

- تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل والتأكيد على أهمية التعاون بين مصر والأردن فى مجال النقل بما يخدم كافة أنشطة التعاون الأخرى، سواء نقل الركاب أو البضائع أو التبادل التجارى والحركة السياحية.

- تعزيز التعاون بتطوير ودعم التعاون بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.

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اهمية اللقاء:

أشار وزير النقل الى أن هذا التعاون بين البلدين كان احد اهم محاور اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى الوزراء فى القاهرة فى يوليو الماضى مضيفا انه تم خلال الاجتماع الاشادة بالتعاون الثلاثى الذى يجمع مصر والأردن والعراق، خاصة فى ظل آلية التعاون بين الدول الثلاث التى تم تدشينها فى القاهرة فى مارس الماضى فى القمة التى استضافها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة جلالة الملك عبد الله الثانى والسيد رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى.

من جانبه رحب رئيس وزراء الأردن بوزير النقل المصري مشيرا الى أنها تأتي في إطار تنسيق التعاون في مجال النقل وتنشيط حركة التجارة بين الجانبين مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر

ختام اللقاء:

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على ان التواصل والتنسيق مستمرين بين وزراء النقل فى الدول الثلاث (مصر والأردن والعراق) للتغلب على أية عقبات أو مشاكل، ومناقشة كيفية تطوير التعاون المشترك