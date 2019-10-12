مصر | تعدى عليه جنسيا.. تجديد حبس الأب لاغتصابه نجله بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعدى عليه جنسيا.. تجديد حبس الأب لاغتصابه نجله بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس والد الطفل ويدعى "أحمد" في عقده الثالث من عمره، بعدما تعدى على نجله جنسيًا، 15 يوم على ذمة التحقيقات، وكانت الأم تقدمت ببلاغ تتهم فيها زوجها بهتك عرض الطفل.

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس والد الطفل الذي تعرض للاغتصاب، بعد اتهام الأم بأن زوجها هو الذي قام بذلك، بعدما جاء الطفل وروى لها ما حدث من والده، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت النيابة بإخلاء سبيل الأم بعد اتهام زوجها لها بسرقته في مبلغ 11 ألف جنيه.

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وبدأت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة اعتداء الأب ويدعى "أحمد.ع" البالغ من العمر 32 عامًا جنسيًا بنجله ويدعى "عمر" البالغ من العمر 8 سنوات، فيما طلبت النيابة التحريات التكميلية حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات الأولية، في واقعة الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، أن الطفل قام بإبلاغ والدته على الفور لأنه لم يعلم ماذا يحدث له من قبل والده، وعندما تقدمت الزوجة بالبلاغ ضد زوجها في هتك عرض طفلها، تقدم هو ببلاغ يتهمها بسرقته في مبلغ 11 ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة، بتقدم الأم ببلاغ لقسم شرطة العجوزة، تتهم فيه زوجها ووالد ابنها "عمر"، بالتعدي الجنسي عليه، ويعمل سائق ويدعى" أحمد" في عقده الثالث من عمره، وبإعداد التحريات، تم ضبط المتهم للقسم، وبمواجهته أنكر جريمته، فيما اتهم زوجته بسرقتها لمبلغ مالي حوالي 11 ألف جنيه