مصر | حبس عاطل متلبسًا بحيازة "كيلو و750 من مخدر الحشيش" بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل متلبسًا بحيازة "كيلو و750 من مخدر الحشيش" بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام باسم. ح. ع، 22 سنة، عاطل، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من منطقة مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى الأثم.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار "ب.ح" عاطل، بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش، على عملائه.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وتأكد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية لضبطه برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وأمكن ضبطه وبحوزته 7 قطع كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو و750 جرام، هاتف محمول، مبلغ 330 جنية، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياده إلى ديوان القسم.