مصر | حبس عاطل متلبسًا بحيازة "كيلو و750 من مخدر الحشيش" بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل متلبسًا بحيازة "كيلو و750 من مخدر الحشيش" بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، حبس تاجر مخدرات ويدعى "باسم.ح" عاطل، لاتهامه بحيازه المواد المخدرة بمنطقة إمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكان يروج لبيع المخدرات على عملائه في المنطقة، وكانت تمكنت مباحث الجيزة، القبض على تاجر مخدرات بإمبابة، بحوزته كيلو و750 جرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام باسم. ح. ع، 22 سنة، عاطل، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من منطقة مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى الأثم.