مصر | حبس عاطل متبلسًا بحيازة 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل متبلسًا بحيازة 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، حبس عاطل مخدرات لحيازته على كميات كبيره من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول النشاط الاجرامى للمتهم لارفاقها بملف التحقيقات.

البداية عندما نجحت قوة أمنية من قسم شرطة حلوان في ضبط عاطل، حال استقلاله سيارة ملاكي في منطقة سكنه، وبحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام، طبنجة، 2 طلقة نارية، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات اقر بها بقصد الاتجار بها والسلاح النارى بقصد الدفاع عن التفس والمبلغ المالى كان حصيلة ارباحه الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى أمرت بما تقدم.