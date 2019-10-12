مصر | ضبط سيداتان تخصصن في سرقة متعلقات المواطنين بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سيداتان تخصصن في سرقة متعلقات المواطنين بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة أثناء مرورها أمام بنك مصر بميدان السبع عمارات، دائرة القسم اشتبه فى سيداتان حال تواجدهم أمام البنك المشار إليه باستيقافهن لاذت إحداهم بالفرار وتمكن من ضبط كلا من "د.ع.ع" 35 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى 3 قضايا أخرهم " سرقة متنوعة "، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة متنوعة" والمقضى فيها بالحبس 3 شهور،و "ب.ا.ح" 33 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى قضيتين "نشل"، والمطلوب التنفيذ عليها فى قضية "شروع فى سرقة " والمقضى فيها بالحبس سنة، بمناقشتهما عن سبب تواجدهما بمحل الضبط اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين باسلوب "المغافلة" حال خروجهم من البنوك ومكاتب الصرافة.

بتطوير مناقشتهما للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفتا بارتكاب عدد 7 حوادث بذات الإسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

بإستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المتهمتان واتهموهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الاصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق

