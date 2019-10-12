مصر | تعرف على جهود أجهزة البحث الجنائي في القاهرة

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (85 كيسًا بداخلهم كمية من مخدر الشابو وزنت 850 جرامًا- مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط عاطل - "له معلومات جنائية مسجلة" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (27 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 آلاف قرص مخدر- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – طبنجة صوت – 3طلقات – ميزان حساس)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزى المواد المخدرة، والمتاجرين بها.

