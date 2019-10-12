مصر | ضبط مرتكبي واقعة اختطاف سائق واحتجازه في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة اختطاف سائق واحتجازه في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض واقعة بلاغ ربة منزل - مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بغياب شقيقها "سائق – سن 29 - مُقيم بدائرة القسم - ويعمل على سيارة أجرة ميكروباص ملك عامل، عن مسكنه منذ يوم 7 الجاري.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (مالك السيارة الميكروباص، عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل)، واحتجازهم المجنى عليه بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وتحرير المُختطف بمكان احتجازه وتبين أنه موثوق اليدين وبه إصابات عبارة عن (كدمات بالوجه وحروق بالذراعين) وبسؤاله قرر قيام المتهمين بإقتياده عنوه وإحتجازه بمكان الضبط والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإطفاء أعقاب السجائر بذراعيه وإجباره على توقيع 29 إيصال أمانة "خالي البيانات" وذلك لقيامه بإبلاغ مالك السيارة بفقده السيارة عقب قيامه بتركها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولا يتذكر مكانها.

وبمواجهة المتهمين أيدوا ماجاء بأقوال المجنى عليه وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب، وأرشدوا عن الإيصالات، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل عن ضبط السيارة المُشار إليها بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

