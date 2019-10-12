مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المواد البترولية ببني سويف

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى ببنى سويف تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المواد البترولية من أحد الخطوط التابعه لشركة أنابيب البترول.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف قيام بعض الأشخاص بسرقة مواد بترولية من أحد الخطوط التابعه لشركة أنابيب البترول "إحدى شركات الهيئة المصرية للبترول التابعة لوزارة البترول" من خلال تركيب محبس على خط الأنابيب المار بقطعة أرض زراعية بناحية حوض البركة بناحية قرية أبويط دائرة مركز الواسطى.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المنطقة المُشار إليها بحملة أمنية أسفرت عن ضبط ( مزارع مالك قطعة الأرض المشار إليها – مقيم بذات القرية، أحد العناصر الإجرامية سبق إتهامه فى عدد 8 قضايا "شيك، ضرب، تبديد، سرقة مواد بترولية " - مقيم بالقاهرة وله محل إقامة أخر بالجيزة ).. وبحوزتهما (سيارة نقل) وبمناقشتهما قررا قيامهما بسرقة المواد البترولية من خط البترول المُشار إليه بالإشتراك مع ( مالك مكتب إستيراد وتصدير "مسجل شقى خطر مخدرات"، شقيقه عامل له معلومات جنائية مسجلة، سائق السيارة المضبوطة) وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة.

وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها خاصة بإحدى شركات الصناعات الغذائية، مُبلغ بسرقتها بمركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وأن اللوحات المُثبته عليها خاصة بسيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها بمركز شرطة كرداسة والمعثور عليها بدون لوحاتها المعدنية، وبتطوير مناقشتهم أضافوا بإرتكابهم واقعتين مماثلتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

