مصر | ضبط شخصين لنصبهما على عدد من المواطنين بزعم توظيفهم في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لنصبهما على عدد من المواطنين بزعم توظيفهم في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه وآخر بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

كان تبلغ لفرع الإدارة بغرب الدلتا من عدد 3 مواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية، بقيام شخصين بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات وتشطيب الوحدات السكنية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5%، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام استشارى تحاليل طبية ويعمل في مجال العقارات بالإسكندرية - مقيم بكفر الشيخ - سبق إتهامه في 5 قضايا "تبديد – شيك" محبوس احتياطيًا حاليًا بقسم شرطة سيدي جابر على ذمة إحدى القضايا، طالب ويعمل فى مجال العقارات وتشطيب الوحدات السكنية بالإسكندرية - مقيم بالإسكندرية - سبق اتهامه في 13 قضية "استيلاء – نصب" بتلقي مبالغ مالية من الشاكين فى غضون عام 2019 بلغ إجماليها مليون وسبعمائة ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات وتشطيب الوحدات السكنية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5%، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وضبرفضا رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة لأحكام القانون.

وبتقنين الإجراءات تم إستخراج الأول من محبسه وعرضه على النيابة التى باشرت التحقيق وقررت حبسه أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ويأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة لأحكام القانون.