مصر | ضبط "مستريح" بسوهاج استولى على أكثر من ربع مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "مستريح" بسوهاج استولى على أكثر من ربع مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل زراعى بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم بوظائف حكومية.

فقد تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من ( مواطنين – مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج ) بقيام أحد الأشخاص بالحصول منهما على مبالغ مالية مقابل تعيين ذويهم فى وظائف بإحدى الجهات الحكومية.

أكدت تحريات الفرع صحة الواقعة وأسفرت عن قيام ( عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج ) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 295.000 مائتان وخمسة وتسعون ألف جنية ) مقابل تعيين ذويهم فى وظائف حكومية، إلا أنه لم يف بما وعد به وإمتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.. أضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص العمل أو إسترداد أموالهم.

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تم إستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين.