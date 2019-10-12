مصر | ضبط "مستريحة" بالغربية استولت على أموال المواطنين بزعم تعيينهم بالحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "مستريحة" بالغربية استولت على أموال المواطنين بزعم تعيينهم بالحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة بالغربية لقيامها بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم وذويهم بجهات حكومية.

تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من (عدد 9 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية ) بقيام إحدى السيدات بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها ( 131.500مائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه) مقابل تعيينهم وذويهم ببعض الجهات الحكومية.

أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام ( حاصلة على دبلوم تجارة - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية ) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية والإستيلاء من الشاكين على المبالغ المالية المحددة مقابل تعيينهم وذويهم ببعض الوظائف الحكومية إلا أنها لم تف بما وعدت به وإمتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ المزعوم والنصب على المواطنين تحت زعم إلحاقهم بوظائف بالجهات الحكومية والإستيلاء على أموالهم.