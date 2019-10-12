مصر | ضبط "هكر" بالدقهلية تخصص في سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "هكر" بالدقهلية تخصص في سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال القرصنة الإلكترونية والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها فى عمليات تسوق إلكترونى.

فقد تبلغ لفرع الإدارة بشرق الدلتا من ( مهندس زراعى بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية ) بفقد كارت الدفع الإلكتروني الخاص به وعقب ذلك ورد له رسائل من خدمة العملاء بالبنك تفيد خصم مبلغ مالى قدر ( 5.608 خمسة ألاف وستمائة وثمانية جنية مصرى ) من حسابه الشخصى طرف البنك والخاص ببطاقة الإئتمان المفقودة.

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أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص بعمل عدة عمليات شراء من أحد مواقع التسوق الإلكترونى مستخدمًا البطاقة الخاصة بالشاكى وبالتنسيق مع إدارة شركة التسوق الإلكترونى أمكن تحديد شخص القائم بتلك العمليات وتبين أنه ( حاصل على بكالوريوس علوم - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية ) كما أضافت التحريات قيام المذكور بإستخدام برامج القرصنة الإلكترونية وإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " والإستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا وهو ما يعرف بأسلوب التصيد " PHISHING " وإستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخارج وشحنها للبلاد وإستلامها من خلال شركة التسوق الإلكترونى وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات الحسابات المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الدقهلية تم ضبطه وبحوزته ( جهاز لاب توب، جهاز تابلت ) بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملًا بتطبيق بريد إلكترونى وبيان بالعمليات التى تمت على الحساب البنكى الخاص بالشاكى بقية المبلغ بعالية وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه وقرر بتحصله على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكى من خلال إعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " المنشور به صورة لتلك البطاقة المفقودة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.