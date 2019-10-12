مصر | ضبط موظف اختلس 44 ألف جنيه بشركة مياه الشرب بقنا

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لقيامه بإختلاس مبالغ مالية خاصة بالشركة.

فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام ( مدير إيرادات أحد الفروع بشركة مياه الشرب والصرف الصحى - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا ) بإختلاس مبلغ مالى قدره (44.236أربعة وأربعون ألف ومائتان وستة وثلاثون جنيه ) قيمة ( عدد 244 فاتورة مياه) قام بتحصيلها من عملاء الشركة والإستيلاء عليها، وعدم توريدها لخزينة الشركة، مما أضر بأموال الشركة.

أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من القطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا خلال جرد أعمال المذكور.

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تم إستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام والفساد الوظيفى.