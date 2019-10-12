شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تستقبل رئيس شركة سيسكو لتدريب العاملين بـ«التضامن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أيمن الجوهري رئيس شركة سيسكو بمصر وشمال افريقيا والشام والوفد المرافق له حيث ناقش الطرفان أوجه التعاون بين الوزارة والشركة وكيفية الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها الشركة وتنمية مواهب العاملين بالمهارات الرقمية.

وفي هذا الاطار شهدت والي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو إنترناشيونال ليمتد «Cisco»، لوضع إطار عام للتعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية، وتحقيق الأهداف المنشودة والرامية إلى تضافر الجهود بهدف إثراء المعارف الحكومية والارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية .

وتهدف هذه المذكرة إلى تفعيل برنامج اكاديمية سيسكو الذي يتيح للوزارة والمؤسسات التابعة أن تدمج في برامجها التدريبية منهجًا في شبكات الحاسوب وضعته الشركة.