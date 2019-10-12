شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تصنع سيارة للمنافسة في «رالي» السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك فريق طلاب ‪«SVU Racing Team»‬ من كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، في تصميم وتصنيع سيارة كهربية، للمشاركة بها في مسابقة رالي السيارات الكهربية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أول نوفمبر المقبل، تحت رعاية مجلس الوزراء، بهدف تشجيع التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، برعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وتحت إشراف الدكتورعبدالرحيم يوسف، المدرس بقسم الهندسة الكهربائية، ودعم وتوجيهات من الدكتور جمال تاج، عميد كلية الهندسة.

وأكد محمد بركات، الطالب بكلية الهندسة، وأحد أعضاء الفريق، أن السيارة مصممة للحد من التلوث التي تحدثه السيارات الأخر، وتصل سرعتها إلى 100 كم/س وتستطيع قطع مسافة 60 كم في الشحنة الواحدة ويمكن شحنها من خلال الكهرباء المنزلية مثل التليفون المحمول تمامًا ولا تحتاج لمحطات شحن أو توليد كهرباء.

وأضاف عصام أحمد، عضو بالفريق، أن تم تكوين الفريق سنة 2014، حيث نفذنا أول سيارة، «‪hybrid electric‬»، وهي عربية هجين بتعمل بالبنزين والكهرباء، وشارك الفريق بها لأكتر من عام، حيث كانت تقام المسابقة في الغردقة، وحصلنا على المركز الثاني والثالث مرتين في أعوام 2014،2016,2017.

يذكر أن فريق كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، مكون من محمد بركات، عصام أحمد على، أحمد حسن محفوظ، إسراء خالد محمد، محمد ربيع عبدالراضي، أحمد عبدالحميد، أحمد على رمضان، عبدالله عبدو سليمان، أحمد حنفي، محمد عبدالناصر، إسماعيل محمد، تسنيم لطفي، حسن شعبان، أسامة منصور، أحمد محمد محمود، محمد محمود منتصر، هيثم أحمد، منى عبده، عماد فاضل.