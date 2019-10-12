شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان يطالب بعودة سوريا للجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالب وزير خارجية لبنان، جبران باسيلي، بعودة سوريا إلى الجامعة العربية ووقف حمام الدم. وقال «باسيلي» في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم لبحث الرد على العدوان التركي على سوريا: «أما آن الأوان لعودة سوريا أم ننتظر الأضواء الخضراء من كل صوب إلا الأضواء العربية».

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