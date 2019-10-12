شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد الرائد «شريف طلعت» على مدرسة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد الرائد شريف طلعت عبدالرحمن إبراهيم، على مدرسة اللغات التجريبية بنات، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

وقال «غراب» إن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة بمثابة تخليدًا لذكراه الطاهرة، وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد.

سبق وتقدمت أسرة الشهيد بطلب لمكتب شؤون الشهداء بديوان عام المحافظة، لإطلاق اسم الشهيد الرائد شريف طلعت عبدالرحمن إبراهيم على مدرسة اللغات التجريبية بنات، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.