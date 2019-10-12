شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بنقل سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي إلى وظيفة معادلة بـ«التنمية المحلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٥٢٤ لسنة ٢٠١٩ بنقل طارق عبدالفتاح محمد سراج من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلية بوزارة الخارجية إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، السبت.

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