شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية لوالدة «شهيد الشهامة»: «لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الجمعة، منزل «شهيد الشهامة» محمود البنا، الذي قُتل على يد 3 من زملائه بسبب دفاعه عن فتاة تعرضت للتحرش.

وظهر محافظ المنوفية، في فيديو متداول على «فيس بوك»، تحت اسم «قضية رأي عام إعدام راجح»، وهو يقدم التعازي لوالدة محمود البنا، متعهدًا بالقصاص من الجناة، وأضاف: «لو حقك وحق ابنك مجاش يبقى أنا كمسؤول أقعد في بيتي أحسن».

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ووفقاً لمصادر أمنية فإن الضحية، محمود البنا، 18 سنة، لقى مصرعه، إثر مشاجرة مع بعض زملائه، أمام أحد المقاهي بمدينة «تلا»، التابعة للمنوفية.

وبالفحص، تبيّن أن «محمود» طُعن على يد أحد أصدقائه، والذي يُدعى محمد راجح، 19 سنة، أثناء تواجدهم في أحد المقاهي المتواجدة في المدينة، إذ قامت المشاجرة بعد تحرش الثاني بإحدى جارات المجني عليه، فأخرج «راجح» مطواة، وطعن المجني عليه طعنات مُتتالية بالصدر والرقبة.