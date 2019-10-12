شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف لأول مرة الاحتفالية العاشرة بيوم الغذاء الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف مصر مؤتمر الإحتفال العاشر بيوم الغذاء الإفريقي، يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، حيث اختار الإتحاد الإفريقي القاهرة لتنظيم الاحتفالية هذا العام لأول مرة. وقال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، «إن المؤتمر يأتي في إطار جهود مصر لتنمية القارة الإفريقية، ورئاستها للإتحاد الإفريقي وأن المؤتمر يعقد تحت عنوان «القضاء على الجوع في القارة الإفريقية والإستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة لتحسين نظم الغذاء».

وأضاف «أبوستيت»، أنه تم دعوة وزراء الزراعة وخبراء الغذاء من حوالي 55 دولة إفريقية، سوف يناقشون الفرص والمبادرات لزيادة الإستفادة من العلوم في مجال الزراعة، كما سيتم مناقشة السياسات العامة في مجال التغذية ودعم الغذاء، موضحاً أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر أيضاً تحسين القدرات وتبني التكنولوجيا الحديثة والاختراعات في مجال الزراعة، وكذلك تحسين سلة الغذاء داخل القارة السمراء.

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وأضاف «أبوستيت»، أن رئيس مجلس الوزراء، سوف يفتتح المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في مصر، وأنه خلال الأعوام الماضية ناقش المؤتمر موضوعات مهمة في مجال الزراعة حول ندرة المياة وأساليب الري الحديث والاستثمار الزراعي في القارة السمراء.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المؤتمر سوف يتيح فرصة أمام المسئولين والخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين، لمناقشة قضايا الغذاء والتنمية والإستثمار الزراعي، وحسن استغلال القارة الإفريقية لمواردها الطبيعية.

ومن ناحيته قال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، «إنه على هامش المؤتمر سوف يقام معرض في مجال الإنتاج الزراعي ومستلزمات الإنتاج وسوف يتم دعوة شباب الباحثين لحضور المؤتمر».