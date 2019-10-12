شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: نساند سوريا ضد الاحتلال.. وكلنا مع وحدة أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن قادة التعليم المجتمعين باتحاد المعلمين العرب هم نبراس للعلم ورفعة مجتمعاتنا العربية، وأوجه من هذا المكان تحية إجلال وتقدير للشعب السوري المناضل ضد الاحتلال وكلنا مع وحدة الأراضي السورية والتصدي لمحاولة تفتيتها، فالشعوب العربية بقادتها قادرة على العودة للوحدة العربية.

وأضاف خلال كلمته في اجتماعات الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب، السبت: «طلبت من نقيب المعلمين أن ينقل إلىّ كل توصيات المؤتمر، لأننا ونحن مع بداية الدورة الخامسة للفصل التشريعي الأول، شكل البرلمان لجنة لدراسة بيان الحكومة السنوي برئاستي وسوف أضع توصيات هذا المؤتمر على رأس أعمال اللجنة».

وتابع أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد على احترامها الكامل للإنسان العربي وليس المصري فقط، وهدف مصر أن تعود الأمة العربية أكثر قوة وتماسكا، ونحن نحتفل هذا الشهر بذكرى نصر أكتوبر، نوجه التحية لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة.