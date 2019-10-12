شكرا لقرائتكم خبر عن حبس الجدة المتهمة بضرب حفيدتها «أمانى» 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، السبت، بحبس صفاء عبدالفتاح عبداللطيف، 40 سنة المتهمة بضرب حفيدتها أماني محمد سمير، 6 سنوات، لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ضرب المجني عليها في القضية رقم 15098 لسنه 2019 جنح شربين.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة لمحكمة الجنح في تهمة التعدي بالضرب بآلة على حفيدتها بالتوازى مع محاكمتها أمام محكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت في حق حفيدتها «جنة» 4 سنوات والتى توفيت متأثرة بتعذيب الجدة في شهر سبتمبر الماضى.