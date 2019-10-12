شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية: حسين خيري نقيبًا للأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، فوز الدكتور حسين خيري بمقعد نقابة الأطباء، حيث حصل على 5788 صوت، وحصل الدكتور أسامة عبدالحي على 3767، بفارق ٢٠٢١ صوت، وجاء الدكتور جمال شعبان ثالثا حيث حصل على ٢٢٤١ صوت.

وأوضحت النتائج فوز مرشحي قائمة الاستقلال وهم الدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور إبراهيم الزيات، بمقاعد عضوية النقابة العامة فوق السن، وعلى مقاعد عضوية النقابة العامة تحت السن فاز الدكتور محمود عرفة، والدكتور أحمد السيد، بمقاعد عضوية النقابة العامة تحت السن.

وفي فرعية القاهرة، نجحت قائمة الاستقلال في الحصول على جميع المقاعد الإنتخابية حيث فازت الدكتورة شيرين غالب، بمقعد النقيب، كأول سيدة تفوز بالمنصب في تاريخ النقابة، وفازت الدكتورة جيهان يوسف، والدكتور محمد البرعي، والدكتور محمد القصاص، والدكتور منير بشارة بمقاعد فوق السن، والدكتور أحمد صفوت، والدكتور أحمد الغيطي، والدكتور محمد سعيد عمرو، والدكتورة هبة سامي، بمقاعد تحت السن.

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وفي الجيزة، أظهرت النتائج الأولية فوز الدكتور أحمد حسنين، مدير مستشفى إمبابة العام، بمقعد نقيب الأطباء بالجيزة، وعلى مستوى العضوية فاز: الدكتور سيد الطويل، والدكتور أحمد فتحي أبوزيد، بمقاعد العضوية فوق السن، والدكتور كريم سالم، والدكتور محمد شقوير، تحت السن.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي، غدا الإثنين، للإعلان عن نتيجة الانتخابات عقب وصول نتائج الفرز من المحافظات، واعتمادها من اللجنة القضائية المشرفة، واللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي.

ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية، من بينهم 5 مرشحين سيحصلون على المقاعد بالزكية في محافظات كفر الشيخ، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، وأسيوط، على أن يتم فتح باب الترشح لمقعد نقيب شمال سيناء مرة ثانية لخلو المنصب من أي مرشحين.

ويتنافس 143 مرشح على مقعد عضو النقابة الفرعية فوق السن من بينهم 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وأسوان، و128 مرشح لعضوية الفرعية تحت السن، بينهم 6 مقاعد بالتزكية في محافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، والوادي الجديد.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب، و12 مقعد، منهم 6 مقاعد على مستوى الجمهورية (3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.