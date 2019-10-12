شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بإنشاء «جامعة الحياة» في التجمع الخامس (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الحياة، يكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، بحيث تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين فى شتى المجالات. Advertisements وتتكون الجامعة من الكليات الآتية: (الهندسة- إدارة الأعمال والمعاملات الدولية- العلاج الطبيعى- التمريض- التكنولوجية للبناء والتشييد). وإلى نص القرار:

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