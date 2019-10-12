شكرا لقرائتكم خبر عن جامعتا أسيوط وموسكو الروسية تتفقان على تبادل وفود بحثية لإجراء دراسات جيولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور وفد رسمى ممثل عن جامعة أسيوط العاصمة الروسية موسكو، لتوسيع أطر التعاون والعمل المشترك القائم بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية، والذى يعد أحد النقاط المضيئة التي تنفرد بها الجامعة على مستوى الجامعات المصرية، ويأتى ضمن النشاط الدولى الموسع لجامعة أسيوط.

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ضم الوفد كل من الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن عبدالحميد سليمان منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا الاتحادية، ومدير مركز تعليم اللغة الروسية.

وصرحت الدكتورة مها كامل «أن رحلتها إلى العاصمة الروسية تضمنت زيارة إلى جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية»، حيث تم عقد اجتماع مع مدير الجامعة الدكتور فاديم كوسيانا، وبحضور نائبته لشؤون العلاقات الدولية الدكتورة إنستاسيا مارشوفا، وشهد الاجتماع إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، وتم في هذا اللقاء وضع آليات لتفعيل تبادل الطلاب بين الطرفين.

وأعلن الدكتور حسن عبدالحميد أنه تم الاتفاق على استقبال 10طلاب واثنين من أساتذة الجيولوجيا من الجامعة الروسيا في يناير القادم للتدريب العملي، في منطقة البحر الأحمر على أن تستقبل الجامعة الروسية10 من طلاب قسم الجيولوجيا للتدريب العملي في شبه جزيرة القرم، في إجازة الصيف القادم، كما شهد الاجتماع توجيه دعوة حضور المؤتمر العاشر لجيولوجيا أفريقيا، والذي يقام في رحاب جامعة أسيوط في نوفمبر القادم.