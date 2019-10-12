شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوها مهندس وأبوكي بواب».. حجز تلميذة في مصحة نفسية بعد تعرضها للتنمر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، السبت، إن إدارة الشؤون القانونية في إدارتي وسط والمنتزه التعليميتين تجريا تحقيقات موسعة مع مسؤولين في عدد من المدارس بشأن التعدي على طلاب، بينها حالة تنمر في المحافظة لطالبة بالصف الرابع في مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية، التابعة لإدارة المنتزه التعليمية.

وأوضح «الديب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه سيعلن إجراءات عقابية غير مسبوقة لمواجهة جميع أشكال العنف ضد الطلاب، بما فيها ظاهرة التنمر التي تعد غريبة على مدارس الإسكندرية، مشيرا إلى أن الإجراءات تشمل فرق تفتيش مفاجئة من قطاعات التعليم العام والاتصال السياسي والأمن والشئون القانونية والمتابعة للمرور على المدارس ورصد كافة أشكال العنف ومواجهتها على الفور.

وتنشر «المصري اليوم» القصة الكاملة لهذه الوقائع، التي شهدتها الإسكندرية خلال الأيام الماضية، وتشمل 3 حالات عنف خلال أسبوع، أولها وفاة ولي أمر إثر مشادة مع أحد المعلمين داخل مدرسة محرم بك، التابعة لإدارة وسط التعليمية بعد استدعاء والدة الطالب للزوج. والواقعة الثانية، التي تم على إثرها فورًا إلغاء تكليف مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بإدارة المنتزه، لما نُسِب إليه من قصور في أداء مهامه وواجبه الوظيفي، كما تم أيضا استبعاد الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات، وكذا ولى أمر الطالبة إلى لجنة الحماية المدرسية لتطبيق اللائحة، إذ أدى التنمر الذي تعرضت له الطالبة إلى انهيارها وإصابتها باضطرابات عصبية أدت إلى آثار سلبية بالفم والعين.

وتعود الواقعة حينما قالت ولية أمر الطالبة: «إنتي بنت بواب، وشهد زميلتك بنت مهندس بترول، لو ضربتك بالجزمة متشتكيش». وذكرت الطالبة أن الإخصائية الاجتماعية وولية أمر شهد قاما بإهانتها أمام زملائها، قالت لها والدة شهد: «أبوكي خدام ودي أبوها مهندس بترول لو ضربتك بالجزمة متشتكيش أو متجيش المدرسة».

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ما فعلته والدة شهد مع روان تسبب في حجز الأخيرة بقسم النفسية والعصبية بمستشفى الطلبة، بعد أن أكد الأطباء طول فترة علاج الطالبة بالإضافة إلى تكاليفه «باهظة جدا».

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج «عايزين حق روان»، مطالبين الإدارة التعليمية بفتح باب التحقيقات ومحاسبة المخطئين. والواقعة الثالثة تخص طالب بالصف الرابع بمدرسة عمر مكرم الفترة الصباحية، الذي يقول إنه حينما توجه لدورة المياه، قام مدرس الرسم بضربه بالعصا حتى كسرت قدمه وتسبب في إصابته بمركز نمو عصب القدم اليمنى.

بدوره قال الدكتور سامي فضل، مدير عام إدارة المنتزه التعليمية، إن إدارة الشؤون القانونية تجري تحقيقات في الواقعتين، إذ أنهما تخصان مدرسة عمر مكرم، التي تقع في نطاق مهامه كمدير للإدارة، مشيرًا إلى أنه في واقعة الطالبة روان تم إيفاد لجنة من إدارة الشؤون القانونية لسماع أقوال الطالبة بمقر علاجها بمستشفى الطلبة، خاصة بعد تحسن حالتها، فضلًا عن تفعيل القرار السريع باستبعاد مدير المدرسة والإخصائية الاجتماعية، لحين الانتهاء من التحقيقات، بالإضافة إلى إجراء فحوصات وإجراءات طبية للطالبة.

وأوضح «فضل»، لـ«المصرى اليوم»، أن لجنة الحماية المدرسة لتطبيق اللائحة في المدرسة قررت بعد التحقيقات الداخلية استبعاد الطالبة «شهد»، التي تعدت والدتها على زميلتها روان من المدرسة وتحويلها إلى مدرسة أخرى في نطاق الإدارة.

وأشار إلى أنه في فيما يتعلق بواقعة الطالب «شبانة»، تم إحالتها إلى الشؤون القانونية للتحقيق، تفعيلا لتوجيه يوسف الديب وكيل الوزارة، وإن كان جرى تصالح بين المدرس وولي الأمر في الواقعة، وتكفل المدرسة بتحمل جميع تكاليف العلاج للطالب.