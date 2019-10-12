شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة القاهرة» توقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر لدعم مشروعات المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتور غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك والغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن طريق لجنة المرأة، برئاسة الدكتورة ليلي البيلي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، بهدف دعم مشروعات المرأة وإقامة ورش تدريب مجانًا.

وقع البروتوكول عن الغرفة المهندس سامح زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة، نيابة عن المهندس إبراهيم العربي، وعن البنك، الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للبنك في حضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وصرحت الدكتورة غادة والي أن البروتوكول يأتي في إطار استمرار نجاح قرض مستورة ودعم البنك للمرأة، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا وإتاحة دخل مادي منتظم لها ولأسرتها إيمانًا بأهمية دورها في المجتمع وضرورة الاستفادة من طاقاتها ومشاركتها في التنمية من خلال اكتسابها خبرات جديدة وتدريبها على إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعدها على تحمل الظروف المعيشية وخدمة المجتمع وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.

وأشادت «والي» بالدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الغرفة التجارية للقاهرة عن طريق لجنة المرأة بهدف تنمية مهاراتها وتدريبها على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة وتأهيلها لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشتها وإكتشاف مهارات ابتكارية واستغلال طاقتها وأفكارها في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

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وقال المهندس إبراهيم العربي، في كلمته التي ألقاها عنه المهندس سامح زكي، إن للمرأة أدوار متعددة سواء مجتمعية أو تجارية تحتم علينا مساندتها وبقوة في الفترة القادمة، مشيرًا إلى دعمه لدور المرأة بشكل عام وبالغرفة التجارية بصفة خاصة، مشيدًا بدور لجنة المرأة بالغرفة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها من أجل تشجيع ومساندة المرأة لزيادة دورها التجاري والمجتمعي.

وشدد «العربي» على أن هناك دعم كبير من مجلس إدارة غرفة القاهرة للمرأة من أجل توسعها في الأنشطة المختلفة وتنمية الحرف اليدوية ومشروعاتها متناهية الصغر والصغيرة، حيث إن المرأة أصبحت تشكل جزء مهم للغاية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية ودورها الواضح فرض نفسه على الساحة المجتمعية في الفترة الأخيرة.

من جانبها، قالت الدكتورة ليلي البيلي، إنه بموجب هذا البروتوكول سيكون هناك زيادة في الاهتمام بدور المرأة من خلال غرفة القاهرة التي تهتم بشكل كبير بدور المرأة، مؤكدة على أن مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي يساند ويدعم بقوة لجنة المرأة من أجل تقديم خدمات جديدة ومتنوعة في مختلف الاتجاهات، متوقعة أن تكون هناك طفرة كبيرة في دورة المرأة في الفترة المقبلة نتيجة دعم مجلس إدارة الغرفة خاصة بعد توقيع هذا البروتوكول.

وفي نفس السياق، قال الدكتور شريف فاروق، إن قرض «مستورة» يأتي في إطار تحقيق تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف الاهتمام بمحدودي الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكين المرأة اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لها لذلك جاء هذا التعاون ليتماشي مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية، موضحًا أنه بمقتضى هذا التعاون سوف تقوم الغرفة التجارية متمثلة في لجنة المرأة والتجارة بإقامة ورش تدريب على الحرف اليدوية والتراثية بأعلى مستوى تدريبي بالمجان للمتقدمات للحصول على قرض «مستورة»، وذلك لتشجيع المرأة على الدخول في المجال التجاري الرسمي وتطوير آليات توسيع نطاق الشمول المالي، لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية في كل محافظة وقرية في مصر.

وأكد «فاروق» على فاعلية برامج تمويل المشروعات الصغيرة في تمكين الأسر الأكثر احتياجًا اقتصاديًا، من خلال تزويدهم بالأصول لبدء أنشطة اقتصادية تساعد في تحسين سبل العيش لهم، حيث يعتبر المشروع مصدر الدخل الرئيسي الحالي للعديد من الاسر، والتي حققت ارتفاعًا في دخلها بعد الحصول على التمويل، موضحًا أن البنك نجح في تمويل أكثر من 18 ألف مشروع بقيمة إجمالية 306 مليون جنيه تقريبًا، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا الاتفاق على التعاون المشترك بين الجانبين في تبني قضايا مشتركة تخص مجال الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودراستها وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع هذه المشكلات وتذليل العقبات بالتعاون مع الجهات المختصة كذلك المشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بدور البنك والغرفة التجارية في دعم هذه المشروعات.