شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الجيزة: توقيع الكشف والعلاج المجانى لـ815 مريضا فى قافلة طبية بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مديرية الصحة بالجيزة قافلة طبية بقرية السعودية بمركز العياط، لتقديم الكشف والعلاج المجانى شملت 9 تخصصات، كما تم صرف الأدوية للمرضى. وقدمت القافلة الكشف والعلاج المجانى لـ 815 شخصًا، شملت تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والأنف وأذن والمسالك البولية والأطفال والجلدية. Advertisements وفى سياق آخر، تم تنفيذ قافلة طبية بيطرية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وذلك بالوحدة البيطرية بقرية ميت القائد التابعة لمركز ومدينة العياط للكشف والرش والجراحة مع صرف الأدوية مجانا للماشية والأغنام والطيور بمتابعة من رئيس مركز العياط.

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