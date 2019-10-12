شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلاب المدارس اليابانية يحتفلون بانتصارات أكتوبر ويرفعون علم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورا لطلاب المدارس المصرية اليابانية يحتفلون بانتصارات أكتوبر ضمن أسبوع احتفال أكتوبر، والذى نظمته المدارس المصرية اليابانية خلال الأسبوع الماضى. وفى جو يملأه الحب والفرحة احتفلت الأطفال وإدارة مدرسة تيمى الامديد بانتصارات أكتوبر، حيث حمل الأطفال الأعلام المصرية، مشيرين بعلامة النصر بأيديهم، وأكدت إدارة وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن الهدف من الاحتفالات تنمية روح الانتماء والولاء لدى طلاب المدارس اليابانية. جدير بالذكر، أن الشعب المصرى احتفل الأسبوع الماضى بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر العظيم. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. طلاب المدارس اليابانية يحتفلون بانتصارات أكتوبر ويرفعون علم مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.