شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأبراج الجارى تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى للأبراج السكنية والإدارية، حيث وصلت نسبة التنفيذ بأحد الأبراج إلى الدور الخامس، ويتم العمل بالموقع على مدى الـ24 ساعة، وبلغت كمية الخرسانة التى تم صبها حتى الآن 330ألف م3، من إجمالى 1.4مليون م3 خرسانة سيتم صبها بالأبراج.

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وشدد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، موجها بتنفيذ أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع، للانتهاء منها بالتوازى مع الانتهاء من تنفيذ الأبراج.

وأشار، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتولى شركة "CSCEC" الصينية، تنفيذ 20 برجًا بها، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الأيقونى، أعلى برج بأفريقيا، بارتفاع 385 مترًا، حيث ستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.