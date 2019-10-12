شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي لوظيفة معادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 524 لسنة 2019 بنقل طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية.

صدر القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، بناء على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانىن رقم 81 لسنة 2016 وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.

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